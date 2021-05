LPI-SHL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Landespolizeiinspektion Suhl

Am 01.05.2021 wurde um 00:25 Uhr ein Dacia mit Meininger Kennzeichen in Meiningen in der Neu-Ulmer-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 24jährige Fahrzeugführer stimmte einem Drogenvortest zu. Dieser verlief dann positiv. Außerdem wurde bei dem Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Meiningen durchgeführt, das weitere Führen des Fahrzeuges untersagt. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen.

