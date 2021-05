Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartentor entwendet

Suhl (ots)

In Suhl, Kefersteinstraße kam es in der Zeit vom 29.04.2021 bis 30.04.2021, 07:00 Uhr zur Entwendung eines 1,80 m großen Gartentors. Das grün lackierte Tor wurde durch unbekannte Täter abmontiert auf bisher unbekannte Art und Weise abtransportiert. Der Entwendungsschaden beträgt 400 Euro. Der Inspektionsdienst Suhl erbittet Hinweise von eventuellen Zeugen des Vorfalls unter 03681 369 224 oder per E-Mail: id.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell