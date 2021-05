Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten, zwischen dem 29.04.2021, 18:00 Uhr und 30.04.2021, 07:00 Uhr die Scheibe der rückwärtigen Eingangstür des Rathauses in Zella-Mehlis. Die Tür wurde hierbei erheblich beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369 224 oder per E-Mail: id.lpi.suhl@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

