Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer vermisst sein Fahrrad?

Suhl (ots)

Am 30.04.2021, 15:00 Uhr wurde in Suhl, Dietzhausen Höhe Schwimmbad ein Fahrrad gefunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Raven. Wer ein solches Fahrrad vermisst, kann es mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei in Suhl, Bahnhofstraße 2 abholen. Falls sich kein Eigentümer findet, wird das Fahrrad dem Fundbüro der Stadtverwaltung Suhl übergeben.

