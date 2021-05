Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung Haina

Hildburghausen (ots)

In der Nacht vom 30.04.2021 zum 01.05.2021 verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zum Gelände des Hundesportplatzes in Haina. Hier wurde an einer Feuerstelle ein Lagerfeuer entzündet. Darin wurde ein Holzhindernis verbrannt, welches zum Hundetraining benutzt wurde. Weiterhin wurden zwei Schuppen und ein Wohnwagen auf dem Gelände geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100,- Euro geschätzt.

