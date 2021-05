Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in das ehemalige Mutter-Kind-Heim in Fehrenbach

Hildburghausen (ots)

Am 30.04.2021, gegen 23:30 Uhr meldet die beauftragte Sicherheitsfirma einen Einbruch im ehemaligen Mutter-Kind-Heim in Fehrenbach. Am Einsatzort konnten die eingesetzten Kräfte feststellen, dass unbekannte Täter sich Zutritt zum Gebäude durch ein Fenster verschafft hatten. Dieses Fenster war bereits durch eine vorangegangene Tat eingeschlagen und wurde durch eine Verbretterung gesichert. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, der entstandene Schaden beträgt etwa 50,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell