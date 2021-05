Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht Schleusingen

Hildburghausen (ots)

Am 30.04.2021 kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Gelände der Firma "BIT". Eine bisher unbekannte Person befuhr mit ihrem Fahrzeug die Straße An der Insel aus der Fischbacher Straße kommend. Nach einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit dem Zaun und einem Zaunpfosten am Eingangsbereich der Firma. Weiterhin wurde ein dort befindlicher Briefkasten und der Putz eines Trafohäuschen beschädigt. Der oder die Unfallverursacher/-in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

