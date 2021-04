Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Bad Salzungen (ots)

Am Donnerstag, 11:35 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Ford-Fahrer die Leimbacher Straße in Bad Salzungen in Richtung der Kreuzung Leimbacher Straße / Rudolf-Breitscheid-Straße. Als der vor ihm fahrende Volvo-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, übersah er diesen und fuhr auf. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Er erhielt ein Verwarngeld und musste sich zudem noch um sein beschädigtes Auto kümmern.

