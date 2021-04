Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Eine 47-jährige Frau parkte Donnerstagabend ihren PKW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Während des Einkaufes fuhr eine VW-Fahrerin gegen ihr Fahrzeug und verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die 47-Jährige. Die Ermittlungen zur Fahrerin dauern an.

