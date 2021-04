Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigungen im Privatwald

Steinbach-Hallenberg (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 17.04.2021 bis 24.04.2021 im privaten Wald "Herrmannsberg" in Steinbach-Hallenberg mehrere Bäume und Büsche. Sie sägten Äste ab und rissen Büsche aus dem Boden. Zudem fand der Waldbesitzer insgesamt acht Feuerstellen und einen unerlaubt angelegten Wanderweg. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell