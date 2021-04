Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu nah am Radler vorbeigefahren

Wiedersbach (ots)

Ein 27-jähriger Transporter-Fahrer befuhr Donnerstagabend die Landstraße von Wiedersbach nach Ratscher. Er überholte einen Radfahrer und fuhr dabei so dicht an ihm vorbei, dass der 58-jährige Radler durch den Spiegel des Transportes am Arm getroffen wurde. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

