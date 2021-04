Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medienbericht der PI Hildburghausen vom 30.04.2021

Suhl (ots)

Am Donnerstag, den 29.04.2021 gegen 23:15 Uhr kam es in einer Firma in Eisfeld im Gewerbegeiet An der Gromauer zu einem Brand. Die Ursache ist noch unklar. Es brannten eine Werkhalle, sowie ein davor geparkter Lastzug. Die Feuerwehren der Landkreise Hildburghausen und Sonneberg sind im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird im Millionenbereich geschätzt. Die Ursachenermittlung wurde durch die Kriminalpolizei Suhl übernommen.

