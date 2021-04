Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte brachen in das Nebengebäude des ehemaligen Krankenhauses in der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein ein. Um hineinzugelangen zerstörten sie ein Fenster. Im Inneren durchsuchten die Täter alle Räume und das Inventar. Ob etwas entwendet wurde ist unbekannt. Am Hauptgebäude selbst warfen die Unbekannten mehrere Scheiben ein. Die Tatzeit liegt zwischen 01.12.2020 und 28.04.2021, 16:00 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

