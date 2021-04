Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tankbetrug

Eisfeld (ots)

Ein 45-jähriger Kia-Fahrer tankte Mittwochnachmittag an einer Tankstelle in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld und fuhr anschließend davon, ohne seine Rechnung zu begleichen. Ein Schaden von 50 Euro entstand. Die Überwachungskamera zeichnete das Kennzeichen auf und die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

