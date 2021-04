Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrräder entwendet

Steinbach-Hallenberg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag zwei Herrenfahrräder, die hinter der Hausmauer auf einem Grundstück in der Hallenburgstraße in Steinbach-Hallenberg abgestellt waren. Die silbernen Räder der Marken "Pegasus" und "Giant" haben einen Gesamtwert von ca. 380 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

