Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Empfertshausen (ots)

Am Dienstag gegen 9:25 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Landstraße aus Richtung Bundesstraße 285 nach Empfertshausen. Nach Aussagen des im Gegenverkehr befindlichen 51-jährigen Autofahrers fuhr der Unbekannte mit überhöhter Geschwindigkeit und dabei so dicht an ihm vorbei, dass er sein Fahrzeug streifte. Nach der Berührung der PKW setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort und hinterließ einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite des Skoda des 51-Jährigen. Seinen Angaben nach handelte es sich um einen hellen PKW, vermutlich Kombi oder SUV, mit WAK-Kennzeichen. Zeugen, die den Unfall oder das oben beschriebene Fahrzeug in der Nähe des Unfallortes gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

