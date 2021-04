Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorrang missachtet

Oechsen (ots)

Dienstagnachmittag missachtete ein junger Paketdienstfahrer den Vorrang eines entgegenkommenden PKW an einer Engstelle in Oechsen. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt und die Beschädigungen an den Fahrzeugen war so gering, dass sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.

