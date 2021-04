Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einmal wisch und weg

Geisa (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr gegen einen grauen Skoda, der in der Nähe der Einkaufswagen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Borscher Straße in Geisa stand. Der Verursacher hinterließ Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Bei der Anzeigenaufnahme wurden Wischspuren erkannt. Es ist demnach davon auszugehen, dass der Unfallfahrer den Schaden bemerkte, danach sah und trotzdem den Unfallort verließ, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

