Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Suhl (ots)

Am Dienstagvormittag fuhr ein 80-jähriger Suzuki-Fahrer von einem Autohaus aus der Straße "Am Bahnhof" in Suhl und wollte die Vorfahrtsstraße kreuzen um die Straße "Am Bahnhof" in Richtung der Einkaufsmärkte weiter zu befahren. Beim Überfahren der Straße übersah er den von Richtung Autobahn kommenden BMW und kollidierte mit diesem. Die 59-Jährige Geschädigte des Unfalls verletzte sich zum Glück nur leicht. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit.

