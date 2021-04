Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht, ohne Führerschein, nicht versichert und Urkundenfälschung

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagnachmittag einen Audi in der Leipziger Straße in Meiningen. Die Kontrolle erbrachte, dass der 34-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und er zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er gab gegenüber den Polizisten an, am Vortag Cannabis und Metamphetamin konsumiert zu haben. Die Kontrolle des Audi zeigte, dass dieser nicht zugelassen und versichert war. Die Siegelmarken des Landratsamtes waren manipuliert, was zusätzlich eine Anzeige wegen Urkundenfälschung nach sich zog. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

