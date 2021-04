Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Montagvormittag in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der "Kleinen Beerbergstraße" in Suhl ein. Dort angelangt entwendete er eine Bohrmaschine und zwei Akkuschrauber im Gesamtwert von über 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

