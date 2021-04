Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container brannte lichterloh

Suhl (ots)

Unbekannte zündeten am Sonntag einen Altpapiercontainer, der in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl stand, an. Das Feuer wurde gegen 18:30 Uhr festgestellt. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

