Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baustelle der Regelschule

Bettenhausen (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf der Baustelle an der Regelschule in der Meininger Straße in Bettenhausen zu schaffen. Sie entwendeten einen Koffer samt Akkuschrauber im Wert von ca. 1.000 Euro. Zudem verursachte er Schäden an mehreren Türen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell