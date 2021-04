Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Anhänger beschädigt

Leimrieth (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen einen Anhänger, der an der Landstraße in Leimrieth abgestellt war. Neben der gesamten Rückleuchten beschädigte der Unbekannte auch mehrere Schläuche und Kabelstränge und verursachte so einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

