Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Römhild (ots)

Unbekannte entwendeten von einer Baustelle an einem Mehrfamilienhaus in der Griebelstraße in Römhild zwei zur Absicherung angebrachte Blinklichter und zwei Warnbaken. Der Eigentümer hörte Donnerstagnacht gegen 3:00 Uhr Geräusche, die darauf schließen lassen, dass der Täter zu dieser Zeit handelte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

