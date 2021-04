Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Crashfahrt durch Meiningen

Meiningen (ots)

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer befuhr Montagabend die Robert-Koch-Straße in Meiningen in Richtung Rohrer Straße. Er geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn und sorgte so dafür, dass ein entgegenkommender Autofahrer gefährdet wurde. Danach setzte der Mann seine Fahrt fort und kam nach kurzer Zeit nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte schließlich frontal gegen eine Steinmauer. Der 21-Jährige fur danach ungehindert weiter, konnte aber kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,46 Promille. Daraufhin musste er eine Blutprobe im Klinikum und seinen Führerschein abgeben.

