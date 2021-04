Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ampel an oder aus?

Bad Liebenstein (ots)

Ein 24-jähriger Seat-Fahrer befuhr Sonntagabend die Bahnhofstraße in Bad Liebenstein. An der Kreuzung zur Treonstraße bog er nach links in Richtung Barchfeld ab, übersah dabei aber den Mazda eines 41-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Nach Aussagen des 24-Jährigen zeigte die Ampel für ihn "Grün". Hingegen sagte der Mazda-Fahrer, dass die Ampel ausgeschalten war und ein dauerhaftes gelbes Blinklicht zu sehen war. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell