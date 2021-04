Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kinderfahrrad entwendet

Meiningen (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag in der Zeit von 3:00 Uhr bis 3:30 Uhr in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Steingraben" in Meiningen ein. Aus dem Abteil entwendeten sie anschließend ein buntes Kindermountainbike der Marke "Zündapp". Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

