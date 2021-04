Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verletzter Mopedfahrer

Zella-Mehlis (ots)

Am 23.04.2021 wurde bei einem Verkehrsunfall in der Peter-Haseney-Straße ein 15-Jährigerleicht verletzt. Dieser beabsichtigte, der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links mit seinem Mokick an der Kreuzung "Eisenberg" zu folgen, welches von einem 90-jährigen Fiatfahrer übersehen wird. Der 15-Jährige wird leicht verletzt ins Klinikum Suhl verbracht. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

