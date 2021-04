Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike entwendet

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mauergasse in Meiningen ein. Er entwendete anschließend das dort abgestellte E-Bike eines 23-Jährigen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des weißen Fahrrades der Marke "Cube" oder zum Täter selbst geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

