Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Keller und Schmiererei

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Donnerstagvormittag in einen Keller eines Hauses in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen ein. Entwendet wurde nichts, lediglich Säcke mit aussortierter Wäsche durchwühlt. Zudem beschmierte der Unbekannte eine Karte, die im Nebenraum des Kellers hing, mit einem Symbol verfassungswidriger Organisationen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

