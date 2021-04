Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unglück im Glück

Bad Liebenstein (ots)

Ein 27-jähriger Quad-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 18:00 Uhr die Steinbacher Straße in Richtung Eisenacher Straße in Bad Liebenstein. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Gefährt und prallte letztendlich gegen einen massiven Betonmast. Zum Glück wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Sein Quad war jedoch nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten jedoch feststellen, dass das Quad nicht versichert und nicht gemeldet war, deshalb droht dem Fahrer neben den Unfallkosten nun eine Anzeige.

