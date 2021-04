Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sicherungsbolzen entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte betraten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen ein Grundstück in der Krinitzenstraße in Suhl und machten sich an der Schalung einer Betonwand zu schaffen. Sie lösten die Verstrebungen, so dass sich die Schalung vom frischen Beton löste. Zudem entwendeten sie 20 Sicherungsbolzen der Schalelemente, was zu einer Instabilität führte. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

