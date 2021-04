Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis, betrunken und berauscht

Meiningen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 20-jährigen Mopedfahrer in der Straße "Am Pulverrasen" in Meiningen. Die Überprüfung des jungen Mannes ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,66 Promille an und der Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamine. Er musste daraufhin die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und sein Zweirad stehen lassen.

