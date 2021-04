Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zerstörung am Gartenhaus

Gompertshausen (ots)

Unbekannte betraten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Garten in der Dorfstraße in Gompertshausen. Dort angelangt zerstörten sie die Wand eines Holdverschlages, so dass das darin gestapelte Holz auf die Straße rutschte und liegen blieb. Zudem beschädigten sie ein Fenster und die Scheibe der Tür der Gartenhütte. Ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

