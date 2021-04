Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Haftbefehl erlassen

Suhl (ots)

Der 27-jährige Mann, der Montagnacht in ein Einfamilienhaus im Heideweg in Suhl einbrach und wenig später unweit des Tatortes festgestellt und vorläufig festgenommen werden konnte, wurde am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ordnete die Unterbringung in einer Südthüringer Justizvollzugsanstalt an.

