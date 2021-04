Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallgeschädigter gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein 19-jähriger Seat-Fahrer fuhr am Dienstag in der Zeit von 9:10 Uhr bis 9:25 Uhr aus einer Parklücke auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Als er einige Zeit später seinen PKW betrachtete, stellte er einen Schaden im Bereich des hinteren rechten Kotflügels fest. Seinen Angaben nach muss er, ohne es zu merken, beim Ausparken gegen einen neben ihm stehenden PKW gefahren sein. Jedoch kann er keine Angaben zum geschädigten Auto machen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder der Geschädigte selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

