Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müllcontainer brannte

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter steckte am Dienstag in der Zeit von 22:20 Uhr bis 22:25 Euro einen Restmüllcontainer, der in der Lindenallee in Meiningen stand, in Brand. Die eingesetzten Beamten konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpfen und suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei.

