Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherung

Themar (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Dienstagnachmittag einen 18-jährigen Mopedfahrer in der Römhilder Straße in Themar. Dabei stellten sie fest, dass das Zweirad nicht versichert war und am Gefährt Umbauarbeiten durchgeführt worden waren, welche nicht durch einen amtlichen Gutachter abgenommen wurden. Der junge Mann erhält nun eine Anzeige.

