Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht, aber Kennzeichen notiert

Hildburghausen (ots)

Am Montag gegen 14:00 Uhr wendete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen LKW im Bereich der Schlossparkpassage / Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Dabei prallte er beim Rückwärtsfahren an das dort befindliche Verkehrszeichen und fuhr anschließend davon, ohne seinen Unfall zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Kollision und die anschließende Aktion des Fahrers, konnte sich aber das Kennzeichen merken. Dem Unfallverursacher droht nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

