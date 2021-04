Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: PKW beschädigt

Römhild (ots)

Am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen VW, der sich auf den Parkflächen an der Stiftskirche in Römhild befand. Der Täter zerkratze mutwillig sowohl die Fahrer- als auch die Beifahrertür des Fahrzeuges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

