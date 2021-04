Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Einkaufswagen gestoßen

Suhl (ots)

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer befuhr Montagnachmittag den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mauerstraße in Suhl. Er schaute nach links und übersah dabei, einen 59-Jährigen, der gerade seinen Einkaufswagen vorbeischob. Der PKW stieß an den Wagen, wobei sich der Fußgänger an der Hand verletzte. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

