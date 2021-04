Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopeds geklaut

Bild-Infos

Download

Bad Salzungen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag gegen 12:30 Uhr in eine Garage in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen ein. Sie entwendeten eine graues und ein blaues Moped der Marke "Simson". In der Garage war eine Alarmanlage installiert, die auch direkt anschlug. Innerhalb von wenigen Minuten war der Eigentümer vor Ort. Allerdings waren die Diebe schon verschwunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell