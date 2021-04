Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet

Utendorf (ots)

Beamte der Meininger Polizei bemerkten Montagmittag einen Audi in Utendorf. Sie wollten den Fahrer kontrollieren, weil er ihnen aus zurückliegenden Einsätzen bekannt war und klar war, dass der 32-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, trat er auf das Gaspedal und flüchtete. Er ignorierte eine rote Ampel und fuhr über einen Fußweg. Der Mann nutzte Feldwege, um seine Flucht fortzusetzen, aber die Polizisten blieben an ihm dran. Auf einem Weg blieb der Audi plötzlich wegen eines Motorschadens liegen. Er nahm nun die Beine in die Hand und rannte in ein Waldgebiet. Die Beamten verloren ihn schließlich aus den Augen. Die Ermittlungen dauern an.

