LPI-SHL: Suche nach vermisster Person

Meiningen (ots)

Seit Sonntagnachmittag wird der 67-jährige Wolfgang Pilz aus der Querstraße in Meiningen vermisst. Er verließ um 15:00 Uhr seine Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Bis in die Abendstunden suchten seine Angehörigen nach ihm, bevor sie gegen 20:30 Uhr die Polizei verständigten. Die Suche mit Diensthunden und dem Hubschrauber dauerte bis in die Nacht hinein, blieb jedoch leider ohne Erfolg. Seit Montagmorgen (19.04.2021) unterstützen ehrenamtliche Mitglieder der Rettungshundestaffel die Vermisstensuche. Der Hubschrauber und die Polizeibeamten am Boden suchen derzeit alle in Frage kommenden Möglichkeiten ab. Mit dem Einverständnis der Angehörigen wird nun auch die Bevölkerung gebeten, die Polizei zu unterstützen. Wer hat Wolfgang Pilz gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Meininger Dienststelle unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

