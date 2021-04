Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung am Auto

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag einen Skoda Octavia auf dem Parkplatz "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Der Geschädigte stellte neben den Beschädigungen fest, dass sowohl seine Außenspiegel als auch seine Blenden der Scheinwerferreinigungsanlage entwendet worden waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

