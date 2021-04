Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in der Nacht

Suhl (ots)

Ein bis dato unbekannter Täter schlug Montagnacht (19.04.2021) die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Heideweg in Suhl ein und gelangte so ins Innere. Dort angelangt durchsuchte er das Wohnhaus nach Wertvollem. Eine Bewohnerin wurde von den Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Sofort informierten die Bewohner die Polizei und die Beamten konnten unweit des Tatortes einen 27-jährigen Mann feststellen und vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und wird den Vorgang noch heute an die Staatsanwaltschaft übergeben. Es wird nachberichtet.

