Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verpuffung

Oberkatz (ots)

Sonntagabend kam es in der Wohnung eines Hauses in der Aschenhäuser Straße in Oberkatz zu einer Verpuffung aus einem Ofen. Glücklicherweise verletzte sich niemand und auch die Kameraden der Feuerwehr hatten den Vorfall schnell wieder im Griff. Ein Schaden am Gebäude selbst ist nicht entstanden.

