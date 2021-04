Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Schaden durch Graffiti

Themar (ots)

Unbekannte Graffiti-Sprayer machten sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag sowohl an der Rückseite eines Gebäudes in der Straße "Zum Birkenwäldchen" als auch an der Fassade eines Hauses auf dem Markt und in der Bahnunter- und -überführung am Bahnhof in Themar zu schaffen. Sie schmierten mit weißer, blauer, roter, grüner und schwarzer Schrift etwa 3 x 8 Meter große Schriftzüge auf die Wände und verursachten so einen Gesamtschaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

