Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lagerhalle

Kloster Veßra (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag die Tür zu einer Lagerhalle in der Neuhofer Straße in Kloster Veßra auf. Im Inneren angekommen liefen sie zielgerichtet in eine dort untergebrachte Werkstatt und entwendeten neben Werkzeugen auch einen Diagnoselaptop. Ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

